В Днепре коммунальные предприятия начали отапливать елками

В Днепре начали утилизацию новогодних елок, которые по окончанию праздников горожане начали массово сносить к мусорным бакам. Деревья измельчают, а щепки используют для отопления коммунальных предприятий.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе городского совета.

«Елки перемалывают, и после этого мы развозим их на коммунальные предприятия, имеющие котельное оборудование и они сжигают эти щепки. То есть все эти елки используются для отопления наших коммунальных предприятий », - отметил заместитель городского гооловы Днепра Михаил Лысенко.

Сейчас в городе работает 8 бригад с техникой. В каждом микрорайоне коммунальщики определяют самые стихийные скопления новогодних красавиц. В этом году дополнительно закупили 6 так называемых дробилок, которые способны за считанные секунды превратить хвойные деревья в щепки.

Собрать и утилизировать все елки в Днепре планируют к середине февраля.

