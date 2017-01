| Общество | 13:48 | 20.01.2017 В Днепре коммунальные предприятия начали отапливать елками В Днепре начали утилизацию новогодних елок, которые по окончанию праздников горожане начали массово сносить к мусорным бакам. Деревья измельчают, а щепки используют для отопления коммунальных предприятий. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе городского совета. «Елки перемалывают, и после этого мы развозим их на коммунальные предприятия, имеющие котельное оборудование и они сжигают эти щепки. То есть все эти елки используются для отопления наших коммунальных предприятий », - отметил заместитель городского гооловы Днепра Михаил Лысенко. Сейчас в городе работает 8 бригад с техникой. В каждом микрорайоне коммунальщики определяют самые стихийные скопления новогодних красавиц. В этом году дополнительно закупили 6 так называемых дробилок, которые способны за считанные секунды превратить хвойные деревья в щепки. Собрать и утилизировать все елки в Днепре планируют к середине февраля.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати экология, Днепр Теги: Днепропетровск Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7