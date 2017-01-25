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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:17 | 27.01.2017
В Днепре ликвидировали аварию в теплосети, в результате которой без тепла остались почти 400 домов

Директор КП «Теплоэнерго» Андрей Клименко на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал о ликвидации аварии в теплосети, в результате которой без тепла остались почти 400 домов.

«26 января на 600-й трубе произошел порыв. Это котельная по ул. Космическая, 10, которая обслуживает ж/м Победа, Сокол и ул. Космическую. Без тепла остались 379 тыс. домов, это 39 тыс. абонентов. Ремонтные работы проводились в течение 3-х часов. Чтобы не замерзли трубы, воду не сливали, она циркулировала по системе. Обошлось без сброса теплоносителя.

На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, все котельные работают нормально. Ни одного отключения на данный момент нет.

Если вы являетесь абонентом КП «Теплоэнерго» и у вас возникли проблемы с отоплением, звоните по тел. 778-10-42», - сказал он. 
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Теги: Днепр

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