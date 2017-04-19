В Днепре мужчинал выпал из лодки и погиб из-за переохлаждения

Старший инспектор по особым поручениям отдела УПП Дмитрий Комаров сообщил, что с начала года патрульная полиция нашла 4 утопленников.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Буквально 2 недели назад произошел трагический случай, когда мужчина выпал с лодки и погиб, потому что не доплыл до берега около 80 метров. У него настало переохлаждение. Этот несчастный случай произошел в районе Диевки. Также нам удалось спасти 4-х человек, которые прыгали с мостов», - сказал он.

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