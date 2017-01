| Общество | 16:58 | 18.01.2017 В Днепре на железнодорожном вокзале пассажиры поездов смогут принимать душ С целью улучшения и разнообразия пассажирского сервиса Приднепровская железная дорога в 2016 году расширила перечень услуг, предоставляемых на главном железнодорожном вокзале Днепра. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ПЖД. В частности, в прошлом году у пассажиров магистрали появилась возможность при необходимости воспользоваться душем в вокзальных комнатах отдыха, приобрести стартовые пакеты мобильных операторов Украины непосредственно на вокзале, а также узнать в справочном бюро о графике курсирования пригородных поездов Львовской, Одесской, Южной и Юго-Западной железных дорог. «Стабильным спросом путников в прошлом пользовались не только новые, но и традиционные услуги главного вокзала Днепра. Так, количество пассажиров, комфортно ожидали поезда в детском зале станции и вокзальных комнатах отдыха в 2016 году выросла на 16% и 14% соответственно. Детский зал в прошлом году посетили 2445 человек, а комнатами отдыха воспользовались 4809 пассажиров», - отметили в ведомстве. Всего за 2016 через главные железнодорожные «ворота» Днепра прошли 16,577 млн пассажиров (15, 890 млн человек в 2015 году).

