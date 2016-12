| Общество | 13:21 | 22.12.2016 В Днепре новогоднее настроение будут рисовать песком Новый год и Рождество - сказочное время ожидания чего-то нового и необычного. А еще - время лучших воспоминаний. Почувствовать все разнообразие этих волшебных эмоций можно на шоу песочной анимации. Завораживающее действо будет интересно и детям, и взрослым. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Во время шоу художник Ольга Ткаченко воссоздает на песке этюды новогодних сказок и веселого Рождества. Обещает: это будет фейерверк праздничных эмоций. Можно будет вспомнить детство, прекрасные традиции, сказки, колядки, услышать любимую музыку. А еще - попробовать себя в роли песочного аниматора. Шоу состоится 4 января в 18.30. Место встречи - филармония Днепра. Адрес: ул. Воскресенская, 6. Телефоны для справок: 372-96-20, 372-96-40. Песочная анимация - это направление изобразительного искусства. На светящийся экран насыпают песок. Движениями рук художник рисует картинки и целые истории. Одно изображение быстро трансформируется в другое и имеет высокую эмоциональную выразительность. Метод позволяет не только ставить шоу-номера для «живого» зрительного зала, а и мультипликационные фильмы.

