В Днепре открылось рекордное количество новогодних локаций, - горсовет

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Начальник управления культуры и искусств Днепровского горсовета Евгений Хорошилов сообщил, что днепрян ждет насыщенная программа развлечений на Новогодние и Рождественские праздникию
Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«В Днепре уже открылись все главные елки, их в городе более 30. Это рекорд за последние несколько лет. Главной праздничной локацией является городок на пл. Героев Майдана. Там в ночь с 31 декабря на 1 января будут проходить праздничные мероприятия. Приглашаем горожан и гостей города встретить Новый год в центре Днепра. Общественный транспорт будет работать без перерыва. Насыщенная новогодняя программа рассчитана до 22 января. В ее рамках пройдет большой фестиваль «Різдвяна країна мрій» с участием звезд украинского шоу-бизнеса. Множество новогодних локаций размещено в детском парке им. Глобы. Открыты елки во всех районах города и многих парках», - сказал он.