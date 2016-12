| Общество | 14:07 | 28.12.2016 В Днепре открылось рекордное количество новогодних локаций, - горсовет Начальник управления культуры и искусств Днепровского горсовета Евгений Хорошилов сообщил, что днепрян ждет насыщенная программа развлечений на Новогодние и Рождественские праздникию Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «В Днепре уже открылись все главные елки, их в городе более 30. Это рекорд за последние несколько лет. Главной праздничной локацией является городок на пл. Героев Майдана. Там в ночь с 31 декабря на 1 января будут проходить праздничные мероприятия. Приглашаем горожан и гостей города встретить Новый год в центре Днепра. Общественный транспорт будет работать без перерыва. Насыщенная новогодняя программа рассчитана до 22 января. В ее рамках пройдет большой фестиваль «Різдвяна країна мрій» с участием звезд украинского шоу-бизнеса. Множество новогодних локаций размещено в детском парке им. Глобы. Открыты елки во всех районах города и многих парках», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

