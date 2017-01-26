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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:18 | 01.02.2017
В Днепре открывается выставка уникальных довоенных мотоциклов BMW

Директор музея «Машины времени» (г. Днепр) Михаил Прудников сообщил, что 1 февраля открывается выставка спортивных и туристических ретромотоциклов BMW.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Мы постоянно ищем новые экспонаты, которые могли бы заинтересовать посетителей нашего музея. В этот раз нам удалось договориться с владельцем коллекции ретромотоциклов BMW Александром Фроловым. В нашем музее еще вчера можно было посмотреть 35 легковых автомобилей и 27 мотоциклами. Сегодня, 1 февраля, в 12.00 коллекция пополнится уникальными 6 ретромотоциклами BMW. Выставка будет работать в феврале. Стоимость взрослого билета – 45 грн, детского – 25 грн. Музей работает с 10.00 до 18.00», - сказал он.

Эксперт по ретротехнике (г. Днепр) Василий Панкратов отметил, что коллекция Александра Фролова – единственная в Украине. «Мотоциклов такого уровня реставрации в нашей стране вы больше нигде не увидите. Это мотоциклы 30-40-х годов прошлого века, когда был расцвет автомобильного и мотоциклетного дизайна. Кроме того, это было время технического совершенства моделей. BMW выпускали подобные мотоциклы до 80-х годов. В 1938 году появилось 4 модели, которые были одинаковыми по ходовой части, но отличались по двигателю и назначению. Было 2 спортивных модели и 2 туристических. На выставке будет представлена 1 спортивная модель и 2 туристических. Это одни из первых мотоциклов в мире, имеющие гидравлическую вилку, мягкую подвеску заднего колеса и т.д. Из-за войны Германия прекратила выпуск этих мотоциклов в пользу армейской техники. На выставке можно будет посмотреть и армейский мотоцикл, в пользу которого прекратили выпуск гражданских версий. Он считается одним из лучших военных мотоциклов в мире. Также будет представлен современный туристический мотоцикл BMW, который отличился очень большим пробегом. Следует отметить, что экспозиция будет меняться», - сказал он. 
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Теги: Днепр

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