В Днепре закупили спецавтомобили для отлова и стерилизации бездомных животных (ФОТО)

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», городской совет Днепра объявил набор отловщиков животных для работы в КП «Зооконтроль».

На сегодняшний день для работы в данном направлении были приобретены специальные автомобили, предназначенные для возвратного отлова бездомных животных, их стерилизации, передержки, вакцинации от бешенства, чипирования. После проведения всех операций четвероногие будут возвращены в среду обитания.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-мэр Днепра Михаил Лысенко.

«Подобная специализированная техника отсутствовала не только в Днепре и в Украине, но и на всем постсоветском пространстве… Я нашел специализированное предприятие в США в штате Айова. Но, срок их изготовления учитывая их востребованность в США составляет от 6 мес, плюс транспортировка около 3 месяцев, что делает практически не возможным ее приобретение в реалиях украинского законодательства. Узнав о нашей проблеме, собственник производства в США безвозмездно передал нам технические чертежи этих транспортных средств по которым они были изготовлены на производстве фирмы Валидус Спецавто г.Киев», - сообщил Лысенко.

Новые автомобили появятся на дорогах Днепра уже с 20 января.

Также был приобретен спецавтомобиль, с морозильной камерой для подбора трупов сбитых и погибших животных.



