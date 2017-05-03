В Днепре полиция ликвидировала три порностудии (ВИДЕО)

В центральном районе Днепра сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми прекратили деятельность трех онлайн-порностудий. На момент появления полицейских 13 девушек находились на «рабочих местах».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

«По месту незаконной деятельности правоохранители изъяли 13 рабочих компьютеров, 13 LCD телевизоров диагональю 32 см и Веб-камеры стоимостью 300 тыс. грн, большое количество фаллоимитаторов, которые имеют доказательные значение для дела.

Во время проведения обысков на месте полицейские застали 13 девушек 18-30 лет, которые занимались предоставлением секс-услуг в режиме онлайн. По информации правоохранителей, в среднем лишь один день работы одной такой студии приносил их организатору доход в среднем $350. Студии работали круглосуточно, а у девушек были восьмичасовые изменения. По словам последних, информацию о таком «трудоустройства» они нашли через объявления в социальных сетях», – отметили в полиции

В настоящее время решается вопрос о вручении подозрения нескольким лицам преступной группы по ст. 301 УК Украины (изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).