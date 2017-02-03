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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:57 | 07.02.2017
В Днепре полиция задержала браконьеров

4 февраля вечером во время проведения профилактических мероприятий по борьбе с браконьерством на реке Орель полицейские заметили двух мужчин, которые выдолбили в ледяной реке лунки и с помощью сетки вытягивали рыбу.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УГНП Украины в Днепропетровской области.

«Когда на улице стемнело, двое мужчин решили заняться незаконным выловом рыбы, используя орудия лова - жилковую сетку. В ходе осмотра у рыбаков была изъята рыболовная сетка, самодельное устройство для вытягивания сетей из воды и много рыбы, а именно: судак - 38 штук, щука - 2 штуки, плотва - 48 штук, окунь - 3 штуки, карась - 4 штуки , плоскирка - 30 штук. Мужчины нанесли ущерб на сумму 25 279 грн. Вся изъятая рыба была передана для дальнейшей реализации», - рассказал начальник отделения полиции в речном порту Амур-Гавань майор полиции Виктор Лагутин.

Браконьерами оказались ранее несудимые жители Днепропетровской области 49 и 48 лет.

Мужчины уже давно занимались рыболовством. В тот день они решили незаконно наловить рыбы и продать ее. Свою вину рыбаки осознали и заверили, что не будут в дальнейшем заниматься браконьерством.

По факту незаконного вылова рыбы в следственном отделении речного порта Амур-Гавань открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом). Мужчинам грозит наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет.
 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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