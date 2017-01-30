В Днепре пройдет благотворительный концерт для спасения жизни детей

В субботу, 4 марта, в Днепре пройдет благотворительный концерт в поддержку детей больных пороком сердца.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе БФ Kiddo.

Организаторами концерта выступили БФ Kiddo, Биржа благотворительности «Добродій» и проект Читальная арка.

«Юные музыканты города сыграют известные хиты в исполнении фортепиано, скрипки, флейты, вокала. Все вырученные от продажи билетов деньги, пойдут на покупку оксигенаторов для проведения сложных операций на сердцах маленьких детей. Билеты приобрести можно по адресу: пл. Троицкая, 2 (здание банка «Конкорд») или заказать по телефону: (050)450 40 44. Стоимость билетов 300 и 500 грн» - говорится в сообщении.

Благотворительный концерт состоится по адресу: г. Днепр, адресу ул. Литейная, Днепропетровская академия музыки им. Глинки.

Справка. Врачи единственного в области отделения детской кардиохирургии просят о помощи. В отделении нужно 10 оксигенаторов – специальных аппаратов, которые насыщают кровь кислородом во время операции. В настоящее время, в наличии есть только один такой аппарат. В областном отделении детской кардиохирургии, находится более чем 200 пациентов, в том числе новорожденных и детей до года в тяжелом состоянии.

Ежедневно врачи отделения проводят около 20 операций, в которых нужно использовать оксигенаторы. Цель сбора: 100 тыс. грн для закупки 10 аппаратов для насыщения крови кислородом во время операции, в отделение детской кардиохирургии.

Екатерина Моисеенко