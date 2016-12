| Общество | 12:21 | 26.12.2016 В Днепре работают 126 елочных базаров Директор департамента потребительского рынка и сферы услуг Днепропетровского городского совет Руслан Мороз сообщил, что сейчас в Днепре работают 126 елочных базаров. Об этом он заявил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «В нынешнем году отмечается уменьшение спроса на живые новогодние деревья. Видимо, все больше днепрян отдают предпочтение искусственным соснам или елям. Анализ цен показал, что елки продают от 100 грн до 700 грн. Цены, как известно, регулирует рынок, спрос, а не власти. Нам наконец-то удалось заработать деньги на елочных базарах. Была создана интерактивная карта елочных базаров. Здесь отображается только 67, это из-за технических сложностей. Всего в Днепре 126 легальных елочных базаров. На карте можно проверить законность размещения объекта. Если горожане видят, что елочный рынок нелегальный, необходимо вызывать полицию», - сказал он facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

