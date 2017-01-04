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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:14 | 06.01.2017
В Днепре развернут 4 дополнительных пункта обогрева

Начальник ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач сообщил, что на сегодняшний день на территории региона развернута работа 203 пунктов обогрева, из них 10 – мобильные пункты.

Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Мы не ожидаем аномально низкой температуры и согласно прогнозам Гидрометцентра в ближайшие дни температура ниже -10 градусов опускаться не будет. На сегодняшний день на территории Днепропетровской области уже развернуто 203 пункта обогрева, из них 10 мобильных. Одна палатка установлена в Никополе, 9 – в Кривом Роге. Сегодня планируется установить 4 палатки в Днепре», - сказал он.

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Андрей Кульбач также отметил, что по состоянию на 5 января 2017 года в пункты обогрева обратились 779 человек. На сегодняшний день 117 пунктов обогрева полностью обеспечены продуктами питания и медикаментами.

В частности в Днепре мобильные пункты обогрева появятся в парке им. Глобы (возле елки), возле станции метро «Покровская» (ранее - «Коммунаровская»), на перекрестке улиц Калиновой и янтарной. Четвертый мобильный пункт уже установлен в Самарском районе - на ул. Агнии Барто, в районе домов № 17-19.
 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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