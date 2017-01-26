В Днепре состоится благотворительный аукцион, посвященный сбору средств для обучения детей-аутистов

Глава общественной организации «Дніпровска спілка молоді» Екатерина Смирная рассказала, что в ресторане LeGrand состоится благотворительный аукцион, посвященный сбору средств для обучения детей-аутистов.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Наша общественная организация при поддержке футболиста Сборной Украины Евгения Коноплянки проводит благотворительный аукцион. Все собранные средства пойдут на оснащение сенсорной комнаты для детей-аутистов, обучающихся по инклюзивной системе в 28-й школе Днепра. Для этого необходимо 120 тыс. грн. На аукционе будут лоты от известных телеведущих Дмитрия Комарова, Ольги Фреймут, футболистов Романа Зозули, Евгения Коноплянки, «Мисс Украина» Александры Кучеренко и бойцов Полка «Днепр-1».

Например, Ольга Фреймут предоставила нам свою семейную реликвию – серебряную икону Святого Николая. Роман Зозуля предоставил футболку со своим автографом, Евгений Коноплянка – футболка с автографами игроков Сборной Украины. Десятикратный олимпийский чемпион Виктор Коваленко, родом из Днепра, который сейчас тренируют Сборную Австралии по парусном спорту, тоже предоставил футболку со своим автографом. «Днепр-1» дал нам гильзу, расписанную Петриковской росписью. Александра Кучеренко подарила колье, а Дмитрий Комаров – уникальную статуэтку», - сказала она.

Мероприятие состоится 4 февраля в 18:00.