Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:27 | 30.01.2017
В Днепре состоится благотворительный аукцион, посвященный сбору средств для обучения детей-аутистов

Глава общественной организации «Дніпровска спілка молоді» Екатерина Смирная рассказала, что в ресторане LeGrand состоится благотворительный аукцион, посвященный сбору средств для обучения детей-аутистов.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Наша общественная организация при поддержке футболиста Сборной Украины Евгения Коноплянки проводит благотворительный аукцион. Все собранные средства пойдут на оснащение сенсорной комнаты для детей-аутистов, обучающихся по инклюзивной системе в 28-й школе Днепра. Для этого необходимо 120 тыс. грн. На аукционе будут лоты от известных телеведущих Дмитрия Комарова, Ольги Фреймут, футболистов Романа Зозули, Евгения Коноплянки, «Мисс Украина» Александры Кучеренко и бойцов Полка «Днепр-1».

Например, Ольга Фреймут предоставила нам свою семейную реликвию – серебряную икону Святого Николая. Роман Зозуля предоставил футболку со своим автографом, Евгений Коноплянка – футболка с автографами игроков Сборной Украины. Десятикратный олимпийский чемпион Виктор Коваленко, родом из Днепра, который сейчас тренируют Сборную Австралии по парусном спорту, тоже предоставил футболку со своим автографом. «Днепр-1» дал нам гильзу, расписанную Петриковской росписью. Александра Кучеренко подарила колье, а Дмитрий Комаров – уникальную статуэтку», - сказала она.

Мероприятие состоится 4 февраля в 18:00.  
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: здоровье, Днепр

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
30.01.2017 13:11 В Каменском мужчина заминировал колонию, чтобы встретиться с супругой
27.01.2017 12:12 В Днепре люди с ограниченными физическими возможностями создали волейбольную команду
27.01.2017 11:37 Полиция задержала водителя автобуса, который сбил на Новом мосту велосипедиста и сбежал
26.01.2017 17:19 С начала года на пожарах в Днепропетровской области погибли 24 человека: спасатели обратились к жителям региона
26.01.2017 14:23 В АНД районе Днепра горела многоэтажка: погиб 2-летний ребенок
Последние новости
30.01.2017
13:42		 В центре Днепра пьяный водитель иномарки пытался сбежать от патрульных
30.01.2017
13:39		 В Днепре установили минимальную цену квадратного метра, за которую можно сдавать недвижимость
30.01.2017
13:34		 В 2017 году на Земле начнется Ледниковый период, - ученые
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика