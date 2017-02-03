Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
08.02.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепропетровской области фиксируются новые вспышки африканской чумы свиней. На каких рынках области есть ограничения по продаже свинины?»
08.02.2017
10:30		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепропетровской области стартовала регистрация на основную сессию ВНО-2017. Особенности регистрации на внешнее независимое оценивание»
08.02.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Планы военной помощи от новой администрации США. Помощь военным и гражданским»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:56 | 07.02.2017
В Днепре сотрудники полиции охраны отжались в рамках 22PUSHUPCHALLENGE (ФОТО)

Во вторник, 7 февраля, сотрудники Управления полиции охраны в Днепропетровской области присоединились к Всеукраинскому флэшмобу #22PUSHUPCHALLENGE в поддержку военнослужащих в зоне АТО, а также вернувшихся к мирной жизни. Флэшмоб прошул у Монумента Славы.

Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

«Управление полиции охраны в Днепропетровской области присоединяется к 22PushupChallenge, который объявлен в Украине в поддержку воинов АТО – наших защитников, которые находятся на Востоке страны, а также участников вооруженных конфликтов, которые вернулись к мирной жизни», - отметил начальник подразделения Андрей Рыжинский.

Полицейские полиции охраны Днепропетровщины передали эстафету своим коллегам из Ивано-Франковска.

Читайте также: в Днепре полицейский спецназ присоединился к флэшмобу с отжиманиями (ВИДЕО) 

Фото: Артем Лысенко

 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
07.02.2017 10:53 В Днепропетровской области мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство брата
06.02.2017 17:44 В центре Днепра может появиться статуя Ждуна (ФОТО)
06.02.2017 16:36 В Днепре пьяные силовики устроили катания на капоте возле торгового центра и ДТП
03.02.2017 18:37 На выходных в Днепропетровской области ожидается гололед и налипание мокрого снега
03.02.2017 17:46 В Днепре неизвестный сообщил о минировании школы
Последние новости
07.02.2017
16:06		 42 семьи бойцов АТО Днепропетровщины получили средства на приобретение квартир, - Валентин Резниченко
07.02.2017
15:50		 Флэшмобы несут опасность для подростков, - психолог
07.02.2017
15:36		 В центре Днепра угнали Lanos
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика