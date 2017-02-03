В Днепре сотрудники полиции охраны отжались в рамках 22PUSHUPCHALLENGE (ФОТО)

Во вторник, 7 февраля, сотрудники Управления полиции охраны в Днепропетровской области присоединились к Всеукраинскому флэшмобу #22PUSHUPCHALLENGE в поддержку военнослужащих в зоне АТО, а также вернувшихся к мирной жизни. Флэшмоб прошул у Монумента Славы.

Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

«Управление полиции охраны в Днепропетровской области присоединяется к 22PushupChallenge, который объявлен в Украине в поддержку воинов АТО – наших защитников, которые находятся на Востоке страны, а также участников вооруженных конфликтов, которые вернулись к мирной жизни», - отметил начальник подразделения Андрей Рыжинский.

Полицейские полиции охраны Днепропетровщины передали эстафету своим коллегам из Ивано-Франковска.

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Фото: Артем Лысенко