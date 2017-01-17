В Днепре стартовал набор оперативников и следователей Нацполиции

С 23 января в Днепре и области стартовал набор в следователей и оперуполномоченных Национальной полиции Украины.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.
В частности, в Днепре вакансии на должности оперуполномоченных и следователей открыты в следующих подразделениях:
- Днепровский отдел полиции – оперуполномоченный, 1 вакансия;
-Самарский отдел полиции – оперуполномоченный, 2 вакансии;
-Амур-Нижнеднепровский отдел – оперуполномоченный, 5 вакансий, следователь 2 вакансии;
- Новокодацкий отдел полиции – следователь, 1 вакансия;
-Индустриальный отдел полиции – оперуполномоченный, 6 вакансий;
-Шевченковский отдел полиции - оперуполномоченный 2 вакансии, следователь 2 вакансии,
- Днепровский райотдел полиции - следователь 2 вакансии.
Требования к следователям
Должностные обязанности следователя:
• досудебное расследование уголовных производств;
• проведение следственных (розыскных действий), в том числе негласных следственных (розыскных) действий, других процессуальных действий, в соответствии с требованиями УПК Украины;
• своевременное реагирование на заявления и обращения граждан.
Требования к кандидатам:
• гражданство Украины;
• высшее юридическое образование;
• знание Конституции Украины, Закона Украины «О Национальной полиции», ЗУ«О предотвращении коррупции»и уголовно- процессуального законодательства;
• свободное владение украинским языком.
Необходимые качества и навыки:
• высокая мотивация и ориентация на качественные изменения в государстве;
• аналитические способности, способность систематизировать, обобщать информацию, гибкость, проницательность;
• беспристрастность и порядочность;
• самостоятельность, организованность, ответственность,
• настойчивость, решительность, сдержанность, способность быстро принимать решения в условиях ограниченного времени;
• устойчивость к стрессу, эмоциональных и физических нагрузок;
• умение аргументированно выражать свое мнение;
• стремление к развитию и самосовершенствованию;
• опыт работы с ПК (офисные программы, Интернет) на уровне уверенного пользователя.
Требования к оперуполномоченным
Должностные обязнанности
• принимать участие в расследовании уголовных производств;
• проведение розыскных, в том числе гласных и негласных, других процессуальных действий, в соответствии с требованиями УПК Украины;
• своевременное реагирование на заявления и обращения граждан.
Требования к кандидатам:
• гражданство Украины;
• высшее образование;
• знание Конституции Украины, Закона Украины «О Национальной полиции», ЗУ«О предотвращении коррупции» и уголовно-процессуального законодательства;
• свободное владение украинским языком.
Необходимые качества и навыки:
• высокая мотивация и ориентация на качественные изменения в государстве;
• аналитические способности, способность систематизировать, обобщать информацию, гибкость, проницательность;
• беспристрастность и порядочность;
• самостоятельность, организованность, ответственность,
• настойчивость, решительность, сдержанность, способность быстро принимать решения в условиях ограниченного времени;
• устойчивость к стрессу, эмоциональных и физических нагрузок;
• умение аргументированно выражать свое мнение;
• стремление к развитию и самосовершенствованию;
• опыт работы с ПК (офисные программы, Интернет) на уровне уверенного пользователя.
Кандидатам предлагается заработная плата от 10 тыс. грн, полное социальное обеспечение и перспектива карьерного роста.