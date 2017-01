| Общество | 09:48 | 23.01.2017 В Днепре стартовал набор оперативников и следователей Нацполиции С 23 января в Днепре и области стартовал набор в следователей и оперуполномоченных Национальной полиции Украины. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. В частности, в Днепре вакансии на должности оперуполномоченных и следователей открыты в следующих подразделениях: - Днепровский отдел полиции – оперуполномоченный, 1 вакансия;

-Самарский отдел полиции – оперуполномоченный, 2 вакансии;

-Амур-Нижнеднепровский отдел – оперуполномоченный, 5 вакансий, следователь 2 вакансии;

- Новокодацкий отдел полиции – следователь, 1 вакансия;

-Индустриальный отдел полиции – оперуполномоченный, 6 вакансий;

-Шевченковский отдел полиции - оперуполномоченный 2 вакансии, следователь 2 вакансии,

- Днепровский райотдел полиции - следователь 2 вакансии. Требования к следователям Должностные обязанности следователя: • досудебное расследование уголовных производств;

• проведение следственных (розыскных действий), в том числе негласных следственных (розыскных) действий, других процессуальных действий, в соответствии с требованиями УПК Украины;

• своевременное реагирование на заявления и обращения граждан.

Требования к кандидатам:

• гражданство Украины;

• высшее юридическое образование;

• знание Конституции Украины, Закона Украины «О Национальной полиции», ЗУ«О предотвращении коррупции»и уголовно- процессуального законодательства;

• свободное владение украинским языком. Необходимые качества и навыки: • высокая мотивация и ориентация на качественные изменения в государстве;

• аналитические способности, способность систематизировать, обобщать информацию, гибкость, проницательность;

• беспристрастность и порядочность;

• самостоятельность, организованность, ответственность,

• настойчивость, решительность, сдержанность, способность быстро принимать решения в условиях ограниченного времени;

• устойчивость к стрессу, эмоциональных и физических нагрузок;

• умение аргументированно выражать свое мнение;

• стремление к развитию и самосовершенствованию;

• опыт работы с ПК (офисные программы, Интернет) на уровне уверенного пользователя. Требования к оперуполномоченным Должностные обязнанности • принимать участие в расследовании уголовных производств;

• проведение розыскных, в том числе гласных и негласных, других процессуальных действий, в соответствии с требованиями УПК Украины;

• своевременное реагирование на заявления и обращения граждан. Требования к кандидатам: • гражданство Украины;

• высшее образование;

• знание Конституции Украины, Закона Украины «О Национальной полиции», ЗУ«О предотвращении коррупции» и уголовно-процессуального законодательства;

• свободное владение украинским языком. Необходимые качества и навыки: • высокая мотивация и ориентация на качественные изменения в государстве;

• аналитические способности, способность систематизировать, обобщать информацию, гибкость, проницательность;

• беспристрастность и порядочность;

• самостоятельность, организованность, ответственность,

• настойчивость, решительность, сдержанность, способность быстро принимать решения в условиях ограниченного времени;

• устойчивость к стрессу, эмоциональных и физических нагрузок;

• умение аргументированно выражать свое мнение;

• стремление к развитию и самосовершенствованию;

• опыт работы с ПК (офисные программы, Интернет) на уровне уверенного пользователя. Кандидатам предлагается заработная плата от 10 тыс. грн, полное социальное обеспечение и перспектива карьерного роста.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати МВД, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7