| Общество | 17:14 | 24.01.2017 В Днепре стартовали бесплатные курсы по самообороне для женщин Руководитель ОО «Гендерный клуб Днепр» Анна Мягких рассказала, что в Днепре стартовали бесплатные курсы по самообороне для женщин. Об этом она рассказала на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». По ее словам, первые 20 женщин начали обучение 19 января. «За четыре дня с момента регистрации на курсы по самообороне зарегистрировалось 300 женщин, возрастом от 18 до 60+ лет. Первые 20 женщин уже начали обучение 19 января на базе университета внутренних дел. Занятия проходят два раза (от 1,5 до 2 часов) в неделю на протяжении 3-х месяцев. Вторая группа женщин (15 человек) начинает обучение со следующей недели на базе НГУ. На сегодняшний день регистрация открыта и она продолжается. Для этого необходимо заполнить анкету из 4-х вопросов на страницу ОО «Гендерный клуб Днепр» в Facebook», - рассказала она. Анна Мягких подчеркнула, что в первую очередь отбирают людей не только в порядке очередности, но и для тех, кто подвергался насилию и кто находится в группе риска.

