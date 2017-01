| Общество | 13:56 | 30.01.2017 В Днепре участились случаи воровства в элитных квартирах, которые сдаются в аренду, - эксперт Член координационного совета Профессионального Альянса Недвижимости Евгения Чернявская сообщила, что в городе участились случаи воровства в элитных квартирах, которые сдаются в аренду. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Участились случаи воровства в элитных квартирах с дорогой техникой, которые сдаются в аренду. Арендаторы заезжают без официальных договоров, просто с паспортами, а через несколько дней собственники приходят в квартиру, а она пустая. И рассказать, почему в их квартире были посторонние, собственники не могут. Так что, сдавать квартиры без заключения официальных договоров очень опасно», - сказала она. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепр Теги: недвижимость Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7