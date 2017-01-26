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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:56 | 30.01.2017
В Днепре участились случаи воровства в элитных квартирах, которые сдаются в аренду, - эксперт

Член координационного совета Профессионального Альянса Недвижимости Евгения Чернявская сообщила, что в городе участились случаи воровства в элитных квартирах, которые сдаются в аренду.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Участились случаи воровства в элитных квартирах с дорогой техникой, которые сдаются в аренду. Арендаторы заезжают без официальных договоров, просто с паспортами, а через несколько дней собственники приходят в квартиру, а она пустая. И рассказать, почему в их квартире были посторонние, собственники не могут. Так что, сдавать квартиры без заключения официальных договоров очень опасно», - сказала она. 
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Теги: недвижимость, Днепр

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