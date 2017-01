| Общество | 13:39 | 30.01.2017 В Днепре установили минимальную цену квадратного метра, за которую можно сдавать недвижимость Глава отраслевого совета участников рынка недвижимости в Днепропетровской области Сергей Логутенко сообщил, что 1 декабря на сессии горсовета было принято решение об установлении минимальной цены квадратного метра, за которую можно сдавать недвижимость (жилую и не жилую) физическим лицам. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Каждый городской совет устанавливает минимальную цену аренды квадратного метра персонально. Для Днепра эта цена одна, в Ивано-Франковске – другая. В решении градирована цена квадратного метра в зависимости от того, как недвижимость используется: как коммерческая или не коммерческая. В Днепре определены также 3 зоны отдаленности: центр, районы, приближенные к центру, и районы, отдаленные от центра. В первой зоне самая большая цена за квадратный метр – 88,13 грн. Это если квартира сдается как жилая. Для производственных целей цена квадратного метра составляет 58,76 грн. Если это не коммерческая деятельность, то минимальная цена аренды 1 кв м – 29,38 грн. Если говорить об 1-ной квартире в центре города площадью 40 кв м, то 40 умножаем на 88,13 грн и получаем 3 525 грн. Это сумма, меньше которой собственники жилья не имеют права ее сдавать. С этой же суммы, накопленной за 12 месяцев, необходимо уплатить 18% налога. Юрлица отчитываются за такие налоги каждый месяц. Физлиц контролировать очень сложно. Практически невозможно проверить, сдается квартира или нет, и за сколько сдается», - сказал он.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепр Теги: недвижимость Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7