| Общество | 18:18 | 16.02.2017 В Днепре установят подземные мусорные баки Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко сообщил, что на центральных улицах Днепра установят подземные контейнеры для мусора. Также в городе появится специальная техника для их мытья и чистки. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе горсовета. «Согласно проекту реконструкции 57 центральных улиц, в центре города, на всех красных линиях, будут только подземные контейнеры для мусора. Уже разработана проектная документация на технику, которая будет обслуживать и наземные, и подземные контейнеры. Кроме этого, планируется закупка трех мусоровозов, которые смогут контейнеры мыть - это в городе будет делаться впервые. Все работы планируем начать уже в этом году», - рассказал чиновник.

