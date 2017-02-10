В Днепре установят подземные мусорные баки

Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко сообщил, что на центральных улицах Днепра установят подземные контейнеры для мусора. Также в городе появится специальная техника для их мытья и чистки.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе горсовета.

«Согласно проекту реконструкции 57 центральных улиц, в центре города, на всех красных линиях, будут только подземные контейнеры для мусора. Уже разработана проектная документация на технику, которая будет обслуживать и наземные, и подземные контейнеры. Кроме этого, планируется закупка трех мусоровозов, которые смогут контейнеры мыть - это в городе будет делаться впервые. Все работы планируем начать уже в этом году», - рассказал чиновник.

