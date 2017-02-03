В Днепре временно отключат воду

В среду,8 февраля, с 10:00 до 20:00 часов в связи с ремонтом пожарных гидрантов по адресу: пр. Петра Калнышевского (ул. Косиора) будет прекращено водоснабжение потребителей, расположенных на данной улице.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.

В частности, прекращение водоснабжения ожидается в жилых домах №№ 2, 4, 6, 8, 12, 18, 20, 24, 30, 34А.

На период выполнения работ предприятие «Днепроводоканал» рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных домов.

