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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:17 | 16.02.2017
В ДнепрОГА пройдет творческая встреча с поэтами-бойцами АТО,- Валентин Резниченко

20 февраля в ДнепрОГА новый творческий вечер. Бойцы АТО Алексей Бык и Сергей Пантюк представят собственные поэтические сборники. Много стихов, музыки и живого общения ожидает гостей. Регистрация обязательна.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Команда ДнепрОГА готовит очередной творческий вечер. 20 февраля поэты Алексей Бык и Сергей Пантюк презентуют свои книги. Идею проведения таких встреч начали в 2016-м. ДнепрОГА уже посетили известные музыканты, блогеры и писатели. В этом году прошла встреча с журналистом и политологом Тарасом Березовцом. Он представил свою книгу об аннексии Крыма. Дальше еще больше интересных встреч», - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Он - украинский журналист, поэт, музыкант, доброволец и лауреат фестиваля «Песни, рожденные в АТО». Алексей Бык пишет стихи всю свою жизнь, а опубликовать поэтические строки - заветная мечта. Долгое время сделать это мужчине не удавалось. Собранные на воплощение мечты средства отдал сначала на нужды Майдана, в котором непосредственно принимал участие. Остальные - на приобретение бронежилета и каски. С ними Алексей поехал на передовую.

Он защищал Донецкий аэропорт. Именно на передовой будущий поэтический сборник пополнилась новыми стихами. Уже с привкусом войны. Точные фразы или рифма приходили в любое время, и не всегда удавалось записать их на бумаге. Чаще всего блокнотом служила рука Алексея. Так и появилось название первого сборника «Стихи на руке».

Презентовать и издать сборник военного помог Сергей Пантюк - украинский журналист, издатель, общественный деятель и участник АТО. Вместе с Алексеем в стенах ДнепрОГА он презентует собственный сборник «Так молчал Заратустра». Эта книга - попытка переосмыслить собственную поэтическую дорогу, задуматься, кто мы сейчас и благодаря чему.

Творческая встреча с двумя поэтами пройдет 20 февраля в 19:00 в Днепропетровской облгосадминистрации. Вход бесплатный. Предварительная регистрация обязательна. Заполнить заявку можно по ссылке - https://goo.gl/forms/IMmJSKjuH0skqzE32
 
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Теги: Днепропетровщина

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