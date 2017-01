| Общество | 12:37 | 17.01.2017 В Днепропетровской области запротоколировано 2 случая браконьерской вырубки елок Начальник Днепропетровского лесного и охотничьего хозяйства Валерий Величко сообщил, что в области было запротоколировано 2 случая незаконной рубки новогодних елок. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «В охране новогодних плантаций участвовало 79 бригад. В их числе были сотрудники правоохранительных органов, лесной охраны, представители экологической инспекции. По итогам было составлено 2 протокола. Один из них – в Днепродзержинском лесхозе, там было срублено 3 елочки. Уже уплачен штраф, ущерб составил порядка 1 тыс. грн. Также был еще один случай по 30 елкам. Там штраф более 10 тыс. грн. Ведется разбирательство», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

