В Днепропетровской области запротоколировано 2 случая браконьерской вырубки елок

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Начальник Днепропетровского лесного и охотничьего хозяйства Валерий Величко сообщил, что в области было запротоколировано 2 случая незаконной рубки новогодних елок.
Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«В охране новогодних плантаций участвовало 79 бригад. В их числе были сотрудники правоохранительных органов, лесной охраны, представители экологической инспекции. По итогам было составлено 2 протокола. Один из них – в Днепродзержинском лесхозе, там было срублено 3 елочки. Уже уплачен штраф, ущерб составил порядка 1 тыс. грн. Также был еще один случай по 30 елкам. Там штраф более 10 тыс. грн. Ведется разбирательство», - сказал он.