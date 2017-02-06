В Днепропетровской области ежегодно регистрируется 85-95 случаев рака у детей, - эксперт

|
Врач высшей категории, завотделением хирургии ОДКБ Александр Гладкий заявил, что на Днепропетровщине с каждым годом растет количество онкозаболеваний у детей.
Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«В Днепропетровской области ежегодно регистрируется 85-95 случаев онкогемматологических заболеваний у детей. При этом с каждым годом количество таких пациентов растет. В 2009 году было 55 случаев, в 2015-м - 90, в 2016 году – 81 ребенок. В структуре заболеваний преобладает рак крови, центральной нервной системы, нейробластомы, опухоли почек. К счастью, сегодня диагноз «рак» уже не звучит как приговор. При некоторых заболеваниях ремиссия достигает 90%. Главное – вовремя выявить заболевание, а для этого родителям необходимо внимательно следить за своими детьми», - сказала она