Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:21 | 04.01.2017
В Днепропетровской области функционируют 18 мобильных групп Управления полиции охраны

Экипажи полиции охраны были созданы для мгновенного вооруженного реагирования на сообщения, поступающие с охраняемых объектов и квартир, а также полученные по линии «102». Довольно часто от оперативности полицейских охраны зависит не только сохранность имущества, но и жизнь граждан. Круглосуточное патрулирование осуществляется нарядами, вооруженными и экипированными спецсредствами.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Управления полиции охраны в Днепропетровской области.

Отмечается, что по всей территории Днепропетровской области несут службу 18 мобильных групп реагирования Управления полиции охраны.

«В состав экипажей входят только лучшие сотрудники, прошедшие специальную подготовку и умеющие действовать и реагировать в бешеном темпе в течение 24 часов. Их работа - это всегда повышенный уровень внимания и концентрации, умение наблюдать и анализировать, риск и ответственность.

Группа состоит из трех вооруженных сотрудников полиции, оснащенных современными экипировкой и автомобилями. В случае срабатывания средств охранно-пожарной сигнализации или поступления информации в дежурную часть полицейского подразделения, ближайший экипаж направляется на объект, где проводит оперативно-розыскные мероприятия для выяснения причин поступления сообщения, выявления и задержания преступников», - сообщили в УПО.

За 2016 год нарядами групп реагирования полиции охраны в Днепропетровской области совершено 12 157 выездов на срабатывание охранной и тревожной сигнализации, а также на вызовы по телефонной линии «102». Благодаря этому было предупреждено 4 603 правонарушения, в том числе 42 попытки проникновения в жилье граждан.
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
04.01.2017 14:17 Во Львовской области более 50 туристов застряли на канатной дороге
04.01.2017 12:47 В Украине объявлено штормовое предупреждение
03.01.2017 13:59 Украина начнет выпускать винтовку М16
29.12.2016 09:21 Телеканал «1+1» могут лишить лицензии
28.12.2016 18:07 В Днепре на Старомостовой полиция задержала двух насильников
Последние новости
04.01.2017
14:17		 Во Львовской области более 50 туристов застряли на канатной дороге
04.01.2017
14:04		 Порошенко подписал закон, разрешающий увольнять военных-контрактников первой волны
04.01.2017
13:39		 Вилкул вместе с легендарным хирургом-кардиологом Тодуровым обратится в правоохранительные органы для расследования преступной халатности министра здравоохранения
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика