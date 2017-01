| Общество | 13:21 | 04.01.2017 В Днепропетровской области функционируют 18 мобильных групп Управления полиции охраны Экипажи полиции охраны были созданы для мгновенного вооруженного реагирования на сообщения, поступающие с охраняемых объектов и квартир, а также полученные по линии «102». Довольно часто от оперативности полицейских охраны зависит не только сохранность имущества, но и жизнь граждан. Круглосуточное патрулирование осуществляется нарядами, вооруженными и экипированными спецсредствами. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Управления полиции охраны в Днепропетровской области. Отмечается, что по всей территории Днепропетровской области несут службу 18 мобильных групп реагирования Управления полиции охраны. «В состав экипажей входят только лучшие сотрудники, прошедшие специальную подготовку и умеющие действовать и реагировать в бешеном темпе в течение 24 часов. Их работа - это всегда повышенный уровень внимания и концентрации, умение наблюдать и анализировать, риск и ответственность. Группа состоит из трех вооруженных сотрудников полиции, оснащенных современными экипировкой и автомобилями. В случае срабатывания средств охранно-пожарной сигнализации или поступления информации в дежурную часть полицейского подразделения, ближайший экипаж направляется на объект, где проводит оперативно-розыскные мероприятия для выяснения причин поступления сообщения, выявления и задержания преступников», - сообщили в УПО. За 2016 год нарядами групп реагирования полиции охраны в Днепропетровской области совершено 12 157 выездов на срабатывание охранной и тревожной сигнализации, а также на вызовы по телефонной линии «102». Благодаря этому было предупреждено 4 603 правонарушения, в том числе 42 попытки проникновения в жилье граждан. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

