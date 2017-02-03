В Днепропетровской области Ярош открыл учебный центр Добровольческой армии

В воскресенье 5 февраля командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош открыл новый Учебный центр, построенный в селе Великомихайловка Днепропетровской области.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УДА.

Во время события состоялось построение личного состава УДА, презентация материально-технической базы центра и демонстрация военных трофеев (обломков боеприпасов, техники, других предметов).

«Сформированный на базе 5-го отдельного батальона УДА, Учебный центр будет проводить слаживание боевых подразделений, переподготовку и повышение квалификации личного состава, военно-патриотическое воспитание молодежи и подготовку младших командиров для подразделений УДА. Часть вышколенных новобранцев оставаться выполнять боевые задачи на передовой, другие же вернутся домой, чтобы структурировать на местах отряды территориальной обороны», - отметили в пресс-службе.

Общее обучение для бойцов УДА длится около 30-40 дней. После этого новобранцы проходят боевое слаживание, знакомятся с опытными воинами и перенимают их опыт. Программа по патриотическому воспитанию молодежи длиться около 2-х недель.

