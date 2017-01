| Общество | 14:43 | 25.01.2017 В Днепропетровской области проживают более 300 миллионеров Главный государственный ревизор-инспектор отдела администрирования налога на доходы физических лиц и налогов с граждан управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Днепропетровской области Лариса Воробьева на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказала об итогах декларационной кампании 2016 года. «Всего в области подано 51 144 налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах, это на 1 375 деклараций больше по сравнению с 2015 годом.

Общая сумма задекларированного дохода составила 3,6млрд грн, в бюджет поступило 81,6 млн грн налога на доходы физлиц, или на 6,8 млн грн больше чем в 2015 году. Сумма военного сбора - 13,9 млн грн. Из них задекларировали: 9 359 граждан налоговую скидку на суму возврата налога на доходы физических - 10,7млн.грн.

5 362 гражданина доход от наследства/дарения, сумма дохода -704,8 млн грн.

1 155 граждан – от продажи (обмена) движимого/недвижимого имущества, сумма дохода - 204,6млн.грн.

1 070 граждан – от сдачи в наем (аренда, субаренда) движимого/недвижимого имущества. Сума дохода -

96,8 млн грн.

214 граждан задекларировали иностранные доходы, общая сумма доходов - 86,6млн грн.

306 жителей Днепропетровщины задекларировали доход более 1 млн грн», - сказала она.

