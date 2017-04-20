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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:59 | 10.05.2017
В Днепропетровской области работает только 59% трудоспособного населения

С 2015 года количество работающих людей трудоспособного возраста уменьшилось на 2%.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказала Начальник отдела организации содействия трудоустройству Областного центра занятости Сальникова Татьяна.

«На протяжении последних трёх лет мы наблюдаем тенденцию до постепенного снижения количества работающих граждан и, соответственно, увеличению количества безработных, которые обращаются в службы занятости. Если на протяжении 2015 года количество работающих людей трудоспособного возраста составляло 61%, то в 2016 году эта цифра уменьшилась до 59%», - сказала Татьяна Сальникова.

Она рассказала, что проблемная ситуация происходит потому, что на рынок труда выходят не те специалисты, которые затребованы.

«Наша статистика говорит о том, что в области сейчас открыто 5,2 тыс. вакансий, с этих вакансий 60% - профессии рабочих. Служба занятности занимается обучение под потребности рынка труда», - сказала начальник отдела организации содействия трудоустройству Областного центра занятости.
 
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Теги: Днепропетровщина

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