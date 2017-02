| Общество | 11:08 | 07.02.2017 В Днепропетровской области выявлена вспышка АЧС В период со 2 февраля в Днепропетровской, Херсонской, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях в личных подсобных хозяйствах граждан была зарегистрировано гибель свиней. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. «У всех погибших животных был установлен диагноз африканской чумы свиней. Очаги заражения зафиксированы в г. Никополь (Днепропетровская область), с. Малые Копани (Херсонская область), с. Вышеольчедаев и Мурованые Куриловцы (Винницкая область), с. Чутово (Полтавская область), с. Большие Проходы (Харьковская область). Кроме того, вирус АЧС был обнаружен у двух погибших диких кабанов, содержавшихся в личном подсобном хозяйстве в с. Грузское, Кировоградского района Кировоградской области. В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС», - говорится в сообщении.

