В Днепропетровской области зафиксирован случай африканской чумы: уничтожено 465 голов свиней

Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев заявил, что вспышка африканской чумы была выявлена в Криворожском районе.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Практически во всех регионах Украины есть очаги заболевания свиней африканской чумой. Для человека этот вирус не опасен, но для животных – смертельный. Пока вакцины и лекарства от него нет. Днепропетровщина благодаря введенным карантинным мерам очень долго время держалась, но теперь вспышка заболевания выявлены и у нас. Африканская чума подтверждена в Криворожском районе, там уже уничтожено 456 голов свиней. Начался интенсивный падеж, пало 16 голов. За 2 суток сожгли остальных, трупы сожгли. Сейчас проводится расследование относительно того, как туши зараженных животных попали в Днепропетровскую область», - сказал он.

в главкное