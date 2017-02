| Общество | 11:50 | 09.02.2017 В Днепропетровской области зафиксированы 10 случаев заболевания корью В Днепропетровской области на 1 февраля 2017 года, было зафиксировано 10 случаев заболевания корью, восемь из которых – дети. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения облгосадминистрации Валентина Ткаченко. «В текущем году в регионе зафиксировано 10 случаев заболевания корью. Среди инфицированных – 2 взрослых, 1 ребенок возрастом 1,6 месяцев, остальные – дети от 2 до 11 лет. Все они не были привиты, что и стало причиной заболевания. Стоит отметить, что на данный момент вакцинация является наиболее эффективной профилактикой данного заболевания. На сегодняшний день в регионе вакцины достаточно , и вакцинация от кори, входит в список обязательных прививок», - сообщила она. Справка. Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

Анастасия Глущенко, Екатерина Моисеенко

