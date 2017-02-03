Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев заявил, что в Днепропетровской области зарегистрировано 3 очага африканской чумы свиней.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Первый случай был зафиксирован в Криворожском районе. Там в частном хозяйстве содержалось 456 голов свиней. Животные были сразу же уничтожены. Были введены карантинные мероприятия, в зону действия которых попал практически весь Кривой Рог. Согласно законодательству, на городских рынках запрещено реализовывать продукцию животноводства. Карантин установлен на 40 дней.

Второй случай был зарегистрирован в с. Веселое Синельниковского района. Там пострадало 15 голов свиней.

Третий случай зарегистрирован на прошлой неделе в Никополе в частном домохозяйстве. Там тоже было уничтожено 15 голов свиней. Сразу же были введены карантинные мероприятия. 7 февраля правила карантина были несколько изменены. На рынках разрешили продавать рыбу, мед, молочные продукты», - сказал он.

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