| Общество | 11:12 | 08.02.2017 В Днепропетровской области зарегистрировано 3 очага африканской чумы свиней Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев заявил, что в Днепропетровской области зарегистрировано 3 очага африканской чумы свиней. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Первый случай был зафиксирован в Криворожском районе. Там в частном хозяйстве содержалось 456 голов свиней. Животные были сразу же уничтожены. Были введены карантинные мероприятия, в зону действия которых попал практически весь Кривой Рог. Согласно законодательству, на городских рынках запрещено реализовывать продукцию животноводства. Карантин установлен на 40 дней. Второй случай был зарегистрирован в с. Веселое Синельниковского района. Там пострадало 15 голов свиней. Третий случай зарегистрирован на прошлой неделе в Никополе в частном домохозяйстве. Там тоже было уничтожено 15 голов свиней. Сразу же были введены карантинные мероприятия. 7 февраля правила карантина были несколько изменены. На рынках разрешили продавать рыбу, мед, молочные продукты», - сказал он. Читайте также: В Днепропетровской области выявлена вспышка АЧС facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

