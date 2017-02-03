В двух областях Украины частично ограничено движение транспорта

На сегодняшний день в двух областях Украины действуют ограничения движения транспорта.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения.



В частности, ограничения действую в таких областях:

- в Закарпатской области в связи с переливом воды через дорожное покрытие, временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород-Демичи (150-200 м на 18 км);

- в Киевской области, из-за утечки и намерзания канализационных вод временно ограничено движение для всех видов транспорта по автодороге местного значения О-101313 Боярка-Киев-Чоп, на подъезде к селу Белогородка Киево-Святошинского района.

Оксана Алексеенко