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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:12 | 13.01.2017
В феврале в Днепре проведут конкурс по парковкам согласно новым правилам

Директор КП «Горавтопарк» Днепровского горсовета Сергей Писаренко сообщил, что конкурс планируют провести до 12 февраля.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Будет изменена вся система работы. Ранее в конкурсе могли принимать участие только охранные фирмы, причем со стажем работы не менее 2 лет. В новом положении этих требований нет. Теперь в конкурсе может участвовать любой субъект хозяйствования, даже иностранные компании. Это даст возможность для прихода в город инвестиций. Также, согласно новым правилам, будут автоматизированы определенные процессы, благодаря которым у водителей будет возможность по телефону забронировать себе место на парковке.

Чтобы избежать ситуаций, когда будки для охраны обкладывались кирпичом и через суд признавались МАФами, тоже были введены изменения. На любой из парковок ночной формы автостоянок будет присутствовать безфундаментное помещение для охранников площадью 4 или 6 кв м в зависимости от количества паркомест. Чтобы на него невозможно было оформить право собственности.

Ограждать парковки теперь можно только металлической сетью высотою не более 2 м. Никаких бетонных заборов!

С мая 2016 года было заведено порядка 120 объектов, которые были в теневой форме работы. У них всех закончились договора аренды. Все эти объекты были переведены под юрисдикцию КП «Горавтопарк». На сегодняшний день на балансе КП «Горавтопарк» находится около 500 адресов. Это и служебные, и ночные, и дневные парковки. Все они выдвигаются на новый конкурс. На февральский конкурс выставляется 7 дневных парковок: Мост-Сити (3 площадки), Майдан Героев, Центральный ж/д вокзал и рынок Озерка (2 площадки). Всего на дневном рынке 23 адреса. В 2017 году планируем заработать на парковках порядка 18-20 млн грн. Оплачивать услуги парковки поле проведения конкурса автомобилисты смогут через интернет, через терминал или наличными через паркомат», - сказал он. 
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Теги: Днепр

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