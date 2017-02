| Общество | 10:30 | 15.02.2017 В горсовете Днепра создана новая депутатская группа «За життя» Секретарь горсовета, и.о. городского головы Днепра Вячеслав Мишалов в ходе очередной 18 сессии сообщил, что в горсовете создана новая депутатская группа «За життя». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. В новую группу вошли пять депутатов: Наталья Луценко, Сергей Никитин, Вячеслав Сергеев, Виктор Яровой, Елена Степанян. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

