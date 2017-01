| Общество | 15:17 | 23.01.2017 В Харькове ввели карантин из-за вспышки АЧС Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Харьковском горсовете приняла решение об объявлении в городе карантина в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в селе Белаши Дергачевского района области. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. «Комиссией установлена зона надзора и защиты в радиусе 20 км от места эпизоотического очага, в которую входит вся территория Харькова», – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что в связи с этим планируется обеспечить контроль перемещения по территории Харькова живых свиней и продукции из них. Будет запрещена реализация продукции животного происхождения без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в гослабораториях. «Особое внимание на время карантина будет уделяться местам стихийной торговли живыми животными, продукцией их убоя и переработки, которые в случае выявления будут ликвидироваться», – отметили в пресс-службе. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати происшествия Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

