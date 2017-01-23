В Индии родился мальчик с четырьмя ногами (ФОТО)

В индийском городе Беллари, штат Карнатака, родился мальчик с четырьмя ногами и двумя парами гениталий, передают «Подробности».

Родители ребенка называют своего сына «подарком богов» и говорят, что готовы ухаживать за ним столько, сколько потребуется. Причина мутации плода неизвестна.

У матери мальчика уже есть трехлетний здоровый сын.

По словам 23-летней Лалитаммы, сначала она хотела забрать младенца домой, но затем врачи уговорили ее отдать ребенка в одну из местных больниц для дополнительного обследования.

Женщина говорит, что ее семья бедная, и у них нет средств на лечение. Тем не менее, в настоящий момент, малыша с четырьмя ногами обследуют медики.

По словам медиков, ребенок находится в стабильном состоянии.