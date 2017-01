| Общество | 09:41 | 25.01.2017 В Индии родился мальчик с четырьмя ногами (ФОТО) В индийском городе Беллари, штат Карнатака, родился мальчик с четырьмя ногами и двумя парами гениталий, передают «Подробности». Родители ребенка называют своего сына «подарком богов» и говорят, что готовы ухаживать за ним столько, сколько потребуется. Причина мутации плода неизвестна. У матери мальчика уже есть трехлетний здоровый сын. По словам 23-летней Лалитаммы, сначала она хотела забрать младенца домой, но затем врачи уговорили ее отдать ребенка в одну из местных больниц для дополнительного обследования. Женщина говорит, что ее семья бедная, и у них нет средств на лечение. Тем не менее, в настоящий момент, малыша с четырьмя ногами обследуют медики. По словам медиков, ребенок находится в стабильном состоянии. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати дети Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

