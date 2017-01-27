В Instagram добавят функцию фотогалерей

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В ближайшее время в социальной сети Instagram можно будет добавлять фотогалереи, передает «Корреспондент».
Это даст возможность пользователям публиковать сразу несколько фотографий вместо одной.
Функция уже добавлена в бета-версию соцсети, однако пока что лишь для Android.
В настоящее время публиковать галереи могут только рекламодатели, а в ближайшем будущем - и все остальные пользователи.
Сообщается, что для добавления сразу нескольких фотографий в пост необходимо просто коснуться пальцем первого снимка и удерживать его. После этого пользователь сможет загрузить до десяти фотографий, или же видео.