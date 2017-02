| Общество | 14:30 | 02.02.2017 В Instagram добавят функцию фотогалерей В ближайшее время в социальной сети Instagram можно будет добавлять фотогалереи, передает «Корреспондент». Это даст возможность пользователям публиковать сразу несколько фотографий вместо одной. Функция уже добавлена в бета-версию соцсети, однако пока что лишь для Android. В настоящее время публиковать галереи могут только рекламодатели, а в ближайшем будущем - и все остальные пользователи. Сообщается, что для добавления сразу нескольких фотографий в пост необходимо просто коснуться пальцем первого снимка и удерживать его. После этого пользователь сможет загрузить до десяти фотографий, или же видео.

