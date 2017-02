| Общество | 13:07 | 16.02.2017 В Испании 64-летняя женщина родила двойняшек В испанском городе Бургос 64-летняя женщина благополучно родила двойняшек - девочку и мальчика, передает «BBC». Как сообщили врачи больницы Recoletas Burgos, роженице было сделано кесарево сечение. Новорожденный мальчик весит 2,4 кг, девочка - 2,2 кг. Для того, чтобы забеременеть женщина прошла курс репродуктивного лечения в США. Пять лет назад женщина родила девочку, опеку над которой позже взяли социальные службы Испании из-за опасений за социальное благополучие ребенка. Со слов социальных работников, девочка воспитывалась в изоляции от своих сверстников, была плохо одета, также были вопросы по поводу личной гигиены ребенка. Пока никакого решения по поводу передачи новорожденных под опеку социальных служб не принято. Врачи сообщают, что двойняшки и мать здоровы и чувствуют себя хорошо.

