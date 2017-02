| Общество | 10:13 | 06.02.2017 В Японии открылся уникальный книжный отель В Японии открылась уникальный книжный отель, где посетителям предлагают не только насладиться чтением, но и пожить в книжном шкафу, передают «Подробности». В японском отеле под названием «Кровать и книга в Токио» для этого создали все условия. Чтобы погружение в сон было приятным и оригинальным. С книгой и среди книг. «Такая концепция отеля появилась, когда я задумался над местом, где можно было бы просто засыпать, но и получать удовольствие от этого, чтобы это было интересно», - рассказал исполнительный директор Книжного отеля Кие Асаи. Спальные места расположены здесь просто в книжном шкафу между полком и за ними. В каждой такой капсуле - матрас, подушка, одеяло и лампа для чтения. Впрочем, можно и не залезать в полку, а оставаться в просторном холле отеля. В книжном раю останавливаются не только туристы. Иногда сюда приходят отдохнуть от суеты большого города и сами жители Токио. Владельцы отеля называют отель старомодным ведь на смену бумажным книгам сейчас пришло множество девайсов. Однако посетители так не считают подавляющее большинство клиентов отеля - молодежь. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

