| Общество | 12:53 | 13.02.2017 В Японии создали пчелу-робота Ученые из Японии представили мини-беспилотники, способные заменить пчел в опылении цветковых растений, передает «Новое время». Такие разработки стали особенно актуальными в последние годы, так как популяция пчел во всем мире неуклонно сокращается. «Телевизионные программы о проблемах опыления, снижение числа медоносных пчел и последние достижения робототехники, а не только Черное Зеркало эмоционально мотивировали меня», - рассказывает японский химик Эйдзиро Мияко из института AIST, один из авторов разработки. Инженеры снабдили небольших 5-сантиметровых дронов клейкой поверхностью, покрытой разработанным Эйдзиро Мияко жидким гелем. Сама поверхность состоит из органического вещества – шерсти животных.

Ключевым свойством этого геля является способность проводить электричество и удерживать заряд. Пчелы, как правило, заряжены положительно, пыльца — отрицательно. Эти противоположности притягиваются, и пыльца налипает на пчел. По тому же принципу работает и гель.

