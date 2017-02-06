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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:45 | 15.02.2017
В этом году службу по контракту выбрали уже 358 жителей Днепропетровщины

Желающих служить по контракту на Днепропетровщине не становится меньше. С начала года военную карьеру в Вооруженных Силах страны выбрали 358 жителей области. 33 из них - офицеры, остальные - сержанты и солдаты.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

На контрактную службу принимают мужчин и женщин от 18 до 40 лет. Из требований – высшее образование, крепкое здоровье, отсутствие судимостей. Вооруженные Силы Украины предоставляют возможность бесплатного обучения, обеспечивают льготным жильем и полным соцпакетом.

Контрактники получают ежемесячную заработную плату от 7000 гривен. Сумма может увеличиваться в зависимости от должности, звания и срока службы. Если отправляются на передовую - дополнительно получают по 6000 гривен, в другие районы АТО - по 2,4 тысячи гривен.

Те, кто подписал контракт, получают еще одноразовую денежную помощь от государства - 12 000 гривен.

Подписать контракт можно минимум на шесть месяцев, максимум - на пять лет. Детали можно узнать в военкомате по месту жительства или в центрах занятости.

За последний год службу по контракту выбрали более 4,5 тысячи жителей Днепропетровщины.
 
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Теги: Днепропетровщина

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09:45		 В этом году службу по контракту выбрали уже 358 жителей Днепропетровщины
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