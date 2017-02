| Общество | 09:45 | 15.02.2017 В этом году службу по контракту выбрали уже 358 жителей Днепропетровщины Желающих служить по контракту на Днепропетровщине не становится меньше. С начала года военную карьеру в Вооруженных Силах страны выбрали 358 жителей области. 33 из них - офицеры, остальные - сержанты и солдаты. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации. На контрактную службу принимают мужчин и женщин от 18 до 40 лет. Из требований – высшее образование, крепкое здоровье, отсутствие судимостей. Вооруженные Силы Украины предоставляют возможность бесплатного обучения, обеспечивают льготным жильем и полным соцпакетом. Контрактники получают ежемесячную заработную плату от 7000 гривен. Сумма может увеличиваться в зависимости от должности, звания и срока службы. Если отправляются на передовую - дополнительно получают по 6000 гривен, в другие районы АТО - по 2,4 тысячи гривен. Те, кто подписал контракт, получают еще одноразовую денежную помощь от государства - 12 000 гривен. Подписать контракт можно минимум на шесть месяцев, максимум - на пять лет. Детали можно узнать в военкомате по месту жительства или в центрах занятости. За последний год службу по контракту выбрали более 4,5 тысячи жителей Днепропетровщины.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7