В этом году столетние жители Днепропетровщины получили выплаты на 335 тыс грн

За первый квартал этого года из областного бюджета было выделено 335 тысяч гривен на стипендии для 100-летних жителей Днепропетровщины. Как сообщили в департаменте соцзащиты населения Днепропетровской ОГА, такую помощь в регионе получают 80 человек.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«На Днепропетровщине живут 80 человек, старше ста лет. За почтенный возраст они получают областные стипендии - 1247 грн в месяц. За первый квартал этого года на такую помощь из областного бюджета уже профинансировано 335 тысяч гривен», - рассказали в департаменте.

В департаменте добавили, что с этого месяца пенсионеры-долгожители будут получать уже 1312 гривен в месяц, а с декабря - 1373 гривны.

На доплату столетним из областного бюджета в этом году выделяют 1,7 миллиона гривен.

Самому старшему долгожителю Днепропетровщины - 115 лет.



