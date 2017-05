| Общество | 12:14 | 10.05.2017 В этом году столетние жители Днепропетровщины получили выплаты на 335 тыс грн За первый квартал этого года из областного бюджета было выделено 335 тысяч гривен на стипендии для 100-летних жителей Днепропетровщины. Как сообщили в департаменте соцзащиты населения Днепропетровской ОГА, такую помощь в регионе получают 80 человек. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «На Днепропетровщине живут 80 человек, старше ста лет. За почтенный возраст они получают областные стипендии - 1247 грн в месяц. За первый квартал этого года на такую помощь из областного бюджета уже профинансировано 335 тысяч гривен», - рассказали в департаменте. В департаменте добавили, что с этого месяца пенсионеры-долгожители будут получать уже 1312 гривен в месяц, а с декабря - 1373 гривны. На доплату столетним из областного бюджета в этом году выделяют 1,7 миллиона гривен. Самому старшему долгожителю Днепропетровщины - 115 лет.

