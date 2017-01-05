В Южной Корее создали мороженое от похмелья

В Южной Корее выпустили первое в мире мороженое под названием Gyeondyo-bar, способное бороться с симптомами тяжелого похмелья, передают «Подробности».

В состав мороженого входит сок говении (конфетное дерево), который еще с 17-го века используется в корейской медицине для устранения неприятных симптомов, связанных с употреблением большого количества спиртного.

Как сообщается, продукт довольно приятен на вкус, сладкий, без противного запаха, что свойственно другим средствам от похмелья.

Также мороженое может понижать температуру тела тех, у кого она поднялась от употребления алкоголя.

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