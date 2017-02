| Общество | 12:29 | 13.02.2017 В Кабмине утвердили самый большой в Украине индустриальный парк, - Валентин Резниченко 250 гектаров земли для создания новых производств и инвестиций. На Днепропетровщине открыли самый большой в Украине индустриальный парк. Эту инициативу команды Валентина Резниченко единогласно поддержал Кабинет Министров Украины. Индустриальный парк поможет создать около 5 тысяч новых рабочих мест, привлечь более 370 миллионов долларов в развитие промышленности региона и получить дополнительные поступления в бюджеты всех уровней. Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Задача Президента Украины Петра Порошенко – создавать максимально прозрачные условия для ведения бизнеса и инвестирования. На Днепропетровщине уже работает инвестиционный центр. Здесь каждому инвестору предоставляют персонального консультанта, который сопровождает его проект от идеи до реализации. Сейчас открываем индустриальный парк «Павлоград». Это удобная площадка для создания нового производства и выгодное предложение для инвестирования», - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Индустриальный парк «Павлоград» - это 250 га земли для открытия новых предприятий. Он расположен в промышленном сердце Украины - в Павлоградском районе Днепропетровской области. Рядом проходит международная трасса, в Днепре есть речной и аэро порты. В радиусе 300 км от парка проживают 17 миллионов человек. Это 40% населения Украины. В этом же радиусе сосредоточено 440 тысяч предприятий и организаций, на которые приходится почти 50% прибыли всех предприятий страны. Индустриальный парк уже разделен на 7 секторов в соответствии с профилем производств, которые можно на них разместить. Для машиностроения отведено 120 га земли, под производство стройматериалов - 50 га, переработку сельхозтоваров - 25 га, легкой промышленности и Hi-tech технологии - 20 га. Земельные участки ждут своих инвесторов.

«Мы стараемся создать максимально комфортные условия для инвестора. Гарантируем прозрачность в оформлении документов и индивидуальный подход в работе. От инвестора требуем уплаты налогов, создание новых рабочих мест и экочистоты производства. Такое сотрудничество в интересах как инвестора, так и региона», - подчеркнул руководитель управляющей компании Индустриального парка«Павлоград»Александр Коломийцев. Согласно концепции индустриального парка, предприятия на его территории должны быть зарегистрированы в Павлоградском районе, также они должны создавать не менее 50 новых рабочих мест. Загрязняющие выбросы в атмосферу запрещены. Инвесторы, которые готовы создать предприятия на территории индустриального парка «Павлоград», могут обращаться в управляющую компанию по телефону: 067 50 40 505.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7