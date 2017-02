| Общество | 10:26 | 07.02.2017 В Каменском снова хотят запретить торговать алкоголем в ночное время В Каменском горсовете зарегистрирован новый проект решения о запрете продажи алкоголя в ночное время. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе горсовета. Заместитель городского головы Олег Морохов отметил, что 17 июня Каменский горсовет поддержал проект решения №223-08/ VII о запрете торговли спиртным на территории города с 21:00 до 8:00. Тем не менее, 6 февраля, данное решение было отменено Апелляционным судом на основании иска частного предпринимателя. «По сути, это лоббирование своих интересов со стороны частного предпринимателя, которому заработок от продажи алкоголя важнее здоровья горожан. Вынося данное решение, городской совет действовал исключительно в интересах общества с целью предотвращения роста алкогольной зависимости среди населения, особенно молодежи, снижение уровня преступности, а также обеспечение общественного порядка в городе. Поэтому городской совет, по-прежнему считает необходимым существование запрета продажи алкоголя в ночное время по городу и будет повторно выносить на рассмотрение ближайшей сессии вопрос о принятии нового решения о запрете розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом (кроме безалкогольного) в ночное время в Каменском », - сказал Олег Морохов.

