Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
07.02.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Молодым мамам в Днепре бесплатно помогают выйти из послеродовой депрессии»
07.02.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Украине среди подростков набирает популярности опасный флешмоб – «Исчезни на 24 часа»
07.02.2017
14:30		 МОСТ ДНЕПР: «Успешные истории в работе общественных приемных УГСПЧ»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:26 | 07.02.2017
В Каменском снова хотят запретить торговать алкоголем в ночное время

В Каменском горсовете зарегистрирован новый проект решения о запрете продажи алкоголя в ночное время.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе горсовета.

Заместитель городского головы Олег Морохов отметил, что 17 июня Каменский горсовет поддержал проект решения №223-08/ VII о запрете торговли спиртным на территории города с 21:00 до 8:00.

Тем не менее, 6 февраля, данное решение было отменено Апелляционным судом на основании иска частного предпринимателя.

«По сути, это лоббирование своих интересов со стороны частного предпринимателя, которому заработок от продажи алкоголя важнее здоровья горожан. Вынося данное решение, городской совет действовал исключительно в интересах общества с целью предотвращения роста алкогольной зависимости среди населения, особенно молодежи, снижение уровня преступности, а также обеспечение общественного порядка в городе.

Поэтому городской совет, по-прежнему считает необходимым существование запрета продажи алкоголя в ночное время по городу и будет повторно выносить на рассмотрение ближайшей сессии вопрос о принятии нового решения о запрете розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом (кроме безалкогольного) в ночное время в Каменском », - сказал Олег Морохов.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: общество, Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
07.02.2017 10:53 В Днепропетровской области мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство брата
06.02.2017 17:44 В центре Днепра может появиться статуя Ждуна (ФОТО)
06.02.2017 16:36 В Днепре пьяные силовики устроили катания на капоте возле торгового центра и ДТП
03.02.2017 18:37 На выходных в Днепропетровской области ожидается гололед и налипание мокрого снега
03.02.2017 17:46 В Днепре неизвестный сообщил о минировании школы
Последние новости
07.02.2017
11:38		 В Кривом Роге СБУ предотвратила нанесение ущерба государству на 37 млн грн
07.02.2017
11:08		 В Днепропетровской области выявлена вспышка АЧС
07.02.2017
10:53		 В Днепропетровской области мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство брата
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика