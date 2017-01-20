В Каменском спасатели освободили собаку с балкона 9-ти этажного заброшенного здания (ФОТО)

Сегодня, 23 января, в 8:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что необходима помощь работникам полиции в поисках ребенка в заброшенном здании по ул. Ивана Сирко города Каменское.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

По прибытию к месту происшествия было установлено, что прохожие слышали плач ребенка в заброшенном девятиэтажном здании.

«Личным составом вместе с работниками полиции проведены поисковые работы в заброшенном здании. На балконе 9-го этажа была обнаружена собака, которая не могла самостоятельно покинуть здание. Личным составом сотрудников ГСЧС с помощью спасательной веревки, собака была зафиксирована и изъята с балкона и выведена из здания. Информация о нахождении ребенка в заброшенном здании не подтвердилась», - отметили в спасательном ведомстве.

На месте происшествия работали 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники города.