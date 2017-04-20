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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:34 | 04.05.2017
В Киев на «Евровидение-2017» прибыли иностранные делегации из 39 стран

В период с 7 по 13 мая в Киеве состоится 62-й песенный конкурс «Евровидение-2017». По состоянию на 3 мая в столицу прибыло 475 человек из числа официальных иностранных делегаций Евровидения из 39-и стран.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В целом ожидается прибытие 700 человек из числа официальных иностранных делегаций 41 страны-участницы Евровидения.

Отмечается, что места проживания официальных делегаций будут под круглосуточной охраной, а все их переезды будут осуществляться в сопровождении полиции.

«К осуществлению мер безопасности в связи с проведением «Евровидения» будут привлечены более 10 000 правоохранителей. В составе привлеченных сил будут не только подразделения полиции особого назначения, но и взрывотехники, кинологи, бойцы Нацгвардии, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и другие правоохранительные органы.

С учетом масштабности конкурса в период его проведения на отдельных участках улиц Киева будут введены ограничения в движении транспорта. Так, с 26 апреля по 18 мая ограничения будут действовать в районе расположения «Еврогородка» на улице Крещатик. Кроме того, с 1 по 14 мая ограничения будут действовать вблизи Международного выставочного центра в районе станции метро «Левобережная», - отметили в полиции.
 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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