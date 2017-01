| Общество | 12:10 | 03.01.2017 В Китае найден меч возрастом более 2 тыс лет Китайские археологи обнаружили в одной из гробниц в провинции Хэнань отлично сохранившийся меч в ножнах, возраст которого приблизительно 2300 лет, передает «Новое время». Предположительно, находка относится к периоду Сражающихся царств, длившегося с 475 года до нашей эры до 221 года нашей эры. Как считают историки, этот период истории Китая начался после смерти Конфуция и характеризовался радикальными изменениями в социальной, политический и экономической сферах. Произошли изменения в структуре армии, что в свою очередь привело к более масштабным сражениям и жертвам, большому количеству крупномасштабных войн. Меч той эпохи сохранил часть первоначальной заточки. О металле, из которого создано это оружие, не сообщается. Судя по характерному цвету, это не традиционная бронза, а серебро или железо, оружие из которого появилось в Китае примерно в то время. После всех исследований артефакт, вероятно, будет выставлен в Национальном музее Китая. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

