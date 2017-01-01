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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:10 | 03.01.2017
В Китае найден меч возрастом более 2 тыс лет

Китайские археологи обнаружили в одной из гробниц в провинции Хэнань отлично сохранившийся меч в ножнах, возраст которого приблизительно 2300 лет, передает «Новое время».

Предположительно, находка относится к периоду Сражающихся царств, длившегося с 475 года до нашей эры до 221 года нашей эры.

Как считают историки, этот период истории Китая начался после смерти Конфуция и характеризовался радикальными изменениями в социальной, политический и экономической сферах. Произошли изменения в структуре армии, что в свою очередь привело к более масштабным сражениям и жертвам, большому количеству крупномасштабных войн.

Меч той эпохи сохранил часть первоначальной заточки. О металле, из которого создано это оружие, не сообщается. Судя по характерному цвету, это не традиционная бронза, а серебро или железо, оружие из которого появилось в Китае примерно в то время. После всех исследований артефакт, вероятно, будет выставлен в Национальном музее Китая. 
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Теги: общество

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