В Китае нашли останки крокодилов возрастом более 3 тыс лет

В Китае археологи обнаружили останки крокодилов, обитавших в этой части земного шара около 3 тыс. лет назад, передает «РБК-Украина».

Отмечается, что специалисты наткнулись на редкие образцы древней фауны случайно - они находились в подземной пещере площадью 10 кв. м, обнаруженной во время раскопок.

По словам ученых, период существования этих рептилий в данном районе совпадает по времени с династией Западная Чжоу.

В ходе исследования были обнаружены также десять древних могил, несколько засыпанных колодцев, остатки здания, печи для обжига и предметы быта.