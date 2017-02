| Общество | 13:15 | 06.02.2017 В Китае нашли останки крокодилов возрастом более 3 тыс лет В Китае археологи обнаружили останки крокодилов, обитавших в этой части земного шара около 3 тыс. лет назад, передает «РБК-Украина». Отмечается, что специалисты наткнулись на редкие образцы древней фауны случайно - они находились в подземной пещере площадью 10 кв. м, обнаруженной во время раскопок. По словам ученых, период существования этих рептилий в данном районе совпадает по времени с династией Западная Чжоу. В ходе исследования были обнаружены также десять древних могил, несколько засыпанных колодцев, остатки здания, печи для обжига и предметы быта. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7